Чернетку Акта проголошення незалежності України вранці 23 серпня 1991 року написав Левко Лук’яненко у співавторстві з Леонтієм Сандуляком.

Помер співавтор Акта проголошення державної незалежності України, один із засновників Народного руху України Леонтій Сандуляк. Про це повідомила Чернівецька обласна рада у соцмережі.

"На 87 році життя відійшов у засвіти Леонтій Іванович Сандуляк – перший надзвичайний повноважний посол України в Румунії, співавтор Акта проголошення державної незалежності України, почесний громадянин міста Чернівці", - йдеться у повідомленні.

Раніше Національний музей історії України повідомляв, що чернетку Акта проголошення незалежності України вранці 23 серпня 1991 року написав Левко Лук’яненко у співавторстві з Леонтієм Сандуляком.

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Хто такий Леонтій Сандуляк

Він народився 8 березня 1937 у багатодітній сім'ї хліборобів у селі Козиряни. За освітою він був лікарем. В подальшому став доктор медичних наук.

У 1992–1995 роках був послом України в Румунії.

Був одним із засновників Народного Руху України та першим очільником його Чернівецької крайової організації. Також був одним із засновників Партії зелених України.

Сандуляк був нагороджений багатьма відзнаками за заслуги в державному будівництві та вагомий внесок у розвиток і зміцнення демократичної, соціальної і правової України.

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