Наразі малюки у реанімації, тому що народилися раніше за потрібний термін.

У столиці в пологовому будинку № 5 у перший день 2023-го року народилася трійня - Матвій, Богдан та Владислав. Новоспечена матуся Ірина Жайворонок згадує, що хлопчики народжували під гул літаків та атаку "Шахедами" на Київ.

Жінка розповідає, що прожила з першим чоловіком 18 років, та дітей у них не було. А от від цивільного чоловіка тепер у неї трійня, повідомляє ТСН.

Ірина поділилася, що від початку вагітності перебуває у Києві, вона ходить в укриття й свято вірить у наших відважних захисників. Вона переконана, що місто гарно захищене.

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Жінці робили кесарів розтин, всі троє малюків народилися з 2:45 по 2:47 у ніч з 31 грудня на 1 січня. Наразі вони у реанімації, тому що народилися раніше за потрібний термін.

"Коли я народжувала, то чула гул літаків, які пролітали над пологовим будинком №5. Але я вірила в наших хлопців та ЗСУ, їхній потужний захист", - зізналася Жайворонок.

Народжені у новорічну ніч діти в Україні

У Департаменті охорони здоров’я КМДА розповіли, що у перший день 2023-го року пологових будинках Києва народилася 31 дитинка – 12 хлопчиків і 19 дівчаток.

Крім того, дивовижна історія у цю новорічну ніч сталася в одному з пологових будинків Дніпра. Тут народився хлопчик, який став єдиною дитиною, що з’явилася на світ на Новий рік.

На Закарпатті у ніч у 31 грудня на 1 січня народилося 10 немовлят – 7 хлопчиків та три дівчинки. У Тернополі на світ з'явилися четверо малюків. У Миколаївській області в цей день стало більше на 12 дітей.

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