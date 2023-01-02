Батьки новонародженого хлопчика врятувалися з-під окупації.

Дивовижна історія у цю новорічну ніч сталася в одному з пологових будинків Дніпра. Тут народився хлопчик, який став єдиною дитиною, що з’явилася на світ на Новий рік.

Як розповів міський голова міста Борис Філатов, таке, щоб у новорічну ніч народилася лише одна дитина, у місті не фіксували близько чверті століття.

Мер Дніпра розповів історію родини немовляти, чиї батьки врятувалися з-під окупації Маріуполя.

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"Про непереборність життя і справжнє новорічне диво, якому все ж є місце в нашій моторошній і божевільній реальності. Ольга та Микола жили в Маріуполі. Там вони мали все – дім, друзів, власний бізнес. Виховували дочку і мріяли про другу дитину. Будували плани на майбутнє. Поки туди не прийшов "рускій мір". Ольга тікала від російських ракет, знаючи, що в неї під серцем вже зростає нове життя. Минуло багато довгих тижнів, перш ніж вони вибралися з пекла і дісталися Дніпра. … Головна мрія родини здійснилася саме у Дніпрі. Сьогодні о 01:12 ночі в пологовому будинку Дніпра на світ з’явився Данило. Здоровий міцний богатир, зростом цілих 57 см", – написав Філатов.

Народжені у новорічну ніч в Україні

В новорічну ніч, попри оголошену по всій країні повітряну тривогу, яка в центральних областях тривала до самого ранку, в Україні народилися десятки немовлят, яких матері зачали і виносили під час повномасштабної війни.

Зокрема, на Закарпатті народилося 10 немовлят – семеро хлопчиків та три дівчинки. Двоє з цих малюків народилися в родинах внутрішньо переміщених осіб, що раніше мешкали в Дніпрі і Харкові.

У Тернополі 1 січня 2023 року народились четверо малюків. А в Чернівецькій області 7 малюків (3 дівчинки та 4 хлопчики), мати одного з малюків – з Херсона, але змушена була переїхати через війну.

В Миколаївській в цей день області народились 12 дітей – 5 дівчаток та 7 хлопчиків. Одна з дівчаток народилася завдяки онлайн-консультації по Skype.

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