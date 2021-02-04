У розтраті коштів підозрюються фіндиректор та начальник підрозділу "Донецькоблгазу".

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою службових осіб ПАТ "Донецькоблгаз" в розтраті понад 500 млн грн коштів підприємства.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

"Встановлено, що у період 2017-2020 років фінансовий директор ПАТ "Донецькоблгаз" та колишній начальник його структурного підрозділу – Краматорського УГГ, діючи з прямим умислом та за попередньою змовою між собою та іншими особами, систематично здійснювали безпідставний та протиправний перерахунок грошових коштів з банківських рахунків ПАТ "Донецькоблгаз", 38% акцій якого належить НАК "Нафтогаз України", на банківські рахунки приватних юридичних осіб, чим заподіяли матеріальну шкоду на суму понад 500 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після ознайомлення підозрюваних з матеріалами досудового розслідування, обвинувальний акт буде передано до суду для розгляду по суті.

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Окрім цього, за інформацією Офіса генпрокурора, триває досудове розслідування за аналогічним фактом відносно першого заступника голови правління ПАТ "Донецькоблгаз", який на даний час перебуває у розшуку. В рамках цього провадження також перевіряються обставини включення незаконно перерахованих грошових коштів ПАТ "Донецькоблгаз" в тарифи населення за спожитий природний газ.

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Автор: Світлана Макринська