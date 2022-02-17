З 4 по 19 лютого поліцейські несуть службу у посиленому режимі.

Посилений режим роботи Національної поліції можуть продовжити, а правоохоронці готуються до можливих провокацій з боку Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич повідомив під час брифінгу.

"Щодо подальшої роботи Нацполіції: посилений режим поки що введений до неділі включно. Можливо, що посилений режим несення служби буде продовжений", - сказав він.

За словами Фацевича, Нацполіція має продемонструвати готовність до протидії внутрішнім загрозам.

Читайте також"Ваша свобода - це наша свобода": відомі грузини записали відео на підтримку України"З понеділка 20 тисяч поліцейських, озброєних, зокрема, автоматичною зброєю, виходять на вулиці міст, містечок, на дороги. І всі громадяни мають розуміти, що ми проводимо вибіркові перевірки громадян, транспортних засобів. Це все для спокою, для безпеки. І, в тому числі, для виявлення злочинних елементів та можливих представників країни-агресора, які можуть бути залучені до диверсійних атак", - наголосив Фацевич.

Також він повідомив, що правоохоронці готові до можливих провокацій щодо дипломатичних установ РФ у день пам'яті героїв "Небесної сотні".

"На цей день ми розуміємо, що можуть бути провокації, можуть бути ситуації, спровоковані країною-агресором. Навіть провокації ми розглядаємо відносно дипустанов РФ. Ми також на це будемо звертати увагу", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, з 4 по 19 лютого особовий склад Національної поліції України переведений на посилений режим несення служби.

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