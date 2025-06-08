Треба бути готовим до переломного моменту, коли доведеться змінити цивільне життя на військове.

В Україні є багато шкіл з тактичної медицини, навчання керування FPV-дронами та для набуття інших важливих навичок, аби бути готовим стати на захист батьківщини.

Про це заступник командира батальйону 411-го окремого полку безпілотних систем "Яструби" Максим "Хорт" Лизогуб сказав в інтерв'ю Армія TV. Він також розвіяв поширені страхи, що під час служби можна не потрапити у той підрозділ, який хочеться.

"Ми за своїх людей будемо стояти до кінця, - і з ТЦК, і з резервними батальйонами, якщо ми будемо там забирати когось з умовного самовільного залишення частини (СЗЧ). Зараз дуже багато людей, які прийшли з СЗЧ, ми кожного відстояли, забрали, проконтролювали, одягли, нагодували, навчили, поставили в стрій, і дивимося за ними", - повідомив Лизогуб.

Відео дня

Він наголосив, що його підрозділ є людиноцентричним.

"Ми за людей. Ми працюємо в інтересах екіпажу, підрозділу, військовослужбовця", - додав військовий.

При цьому, він підкреслив, що з його підрозділу ніхто самовільно не залишав службу.

Разом з тим, у нього запитали про ставлення до поточної практики повернення з СЗЧ. Говорячи про цю проблему він підкреслив, що "якщо від поганих командирів йдуть люди, тоді треба питання ставити командирам".

"Я не засуджую людей, які ідуть від нього", - зазначив Лизогуб.

Водночас, військовий пригадав історію, як повертався із завдання на Донеччині, побачив на дорозі військового, самого, який сидів на місці, але хотів повернутися до Луцька.

"Я питаю: "Чому? Ти в СЗЧ пішов?". Він: "Так". Я питаю: "Чому?". Він каже: "Мені дуже важко". Я говорю: "Працювати, бойова робота важка". Починаю з ним спілкуватися, він відповідає: "Ні, з командиром не можу". Я кажу: "Ти з ним говорив?". Відповідь: "Нас не чують, я йду!". Якщо його не чують і він пішов, я його не засуджую", - наголосив Лизогуб.

Військовий зазначив, що його підрозділ готовий таких бійців забрати до себе і почути, а також навчити.

Крім того, на його думку, головне - це мотивація. Він відзначив, що до війська приходяться люди, які вмотивовані служити.

"Це люди, які працювали для оборонки, для України, які у певний проміжок часу вирішили, що скільки можна працювати на економічному фронті... Приймають рішення: "Я готовий йти воювати". Це люди, які під час цивільного життя не байдикували, а ходили на тактичну медицину - є багато відкритих шкіл, - вчились літати на FPV. Трошки скуповувались спорядженням, і готувалися, чекали цей переломний момент, коли настане той ранок, він прокинеться, і скаже: "ось все вже, треба шукати підрозділ"", - наголосив військовий.

Мобілізація в Україні

Заступник керівника Офісу президента України, полковник Павло Паліса підтримує ініціативу служби в армії для всіх українців. На його думку, в Україні треба змінювати ціннісний підхід щодо розуміння необхідності служби у війську.

Крім того, як зазначила волонтерка Марія Берлінська, в даний час в Україні немає потреби знижувати мобілізаційний вік і проводити примусову мобілізацію жінок, але країна вже на тому моменті, де і жінки, і люди з 18 років мають готуватися до мобілізації.

Вас також можуть зацікавити новини: