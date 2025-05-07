Після повернення відновлюють усі види забезпечення, зокрема грошове.

Якщо військовий самовільно залишив військову частину (СЗЧ) і після цього протягом трьох днів повернувся назад, то кримінальне провадження порушуватися не буде.

Така людина може просто повернутися в частину, яку вона залишила, пояснила речниця Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Тетяна Камерістова в етері Українського радіо.

Після повернення відновлюють усі види забезпечення, зокрема грошове.

Відео дня

"Якщо ж СЗЧ понад три доби, воно вчинене вперше, і військовий бажає повернутися на службу - в такому випадку порушується кримінальне провадження. Військовий особисто звертається через застосунок "Армія +" до командира військової частини або начальника установи та отримує письмову згоду на подальше проходження військової служби в даному підрозділі", - зазначила Камерістова.

Потім слід подати до прокуратури клопотання про намір повернутися на службу разом з письмовою згодою від командира військової частини або начальника установи, додала речниця.

Після рішення суду військовий має надати командиру відповідне рішення, тоді він може повернутися на службу.

"Якщо ж СЗЧ або дезертирство вчинене повторно, і військовий не повертається на військову службу, порушується кримінальне провадження. Військового розшукують і затримують. Йому обирається запобіжний захід, направляються його матеріали до суду з обвинувальним актом, судом виноситься вирок, який передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років", - сказала речниця.

Камерістова додала, що пільги та соціальні гарантії зберігають за військовим, але їхню дію призупиняють. Однак, коли людина повертається на службу, то всі гарантії та компенсації для неї та членів її родини відновлюються.

"Якщо людина прийняла рішення повернутися, вона не повинна про це переживати. Вона повинна розуміти, що її чекають, хай не в тому підрозділі, де вона служила, але, до прикладу, людина може обрати іншу посаду, інший підрозділ, звернутися до відповідної військової частини і повернутися, не маючи наслідків", - пояснила речниця.

Проблема СЗЧ в Україні

30 квітня в Україні продовжили термін добровільного повернення із СЗЧ. На підставі раніше прийнятих рішень, вдалося поновити на військовій службі 20 тис. військовослужбовців, які були в СЗЧ.

Вас також можуть зацікавити новини: