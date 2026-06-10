Чи можуть українські чоловіки втратити тимчасовий захист у Євросоюзі: що кажуть у МЗС

Україна виступає за збереження правомірного захисту українців в країнах-членах Євросоюзу.

В Міністерстві закордонних справ України відзначають зацікавленість української влади у добровільному поверненні своїх громадян з країн-членів Європейського Союзу. Як передає кореспондент УНІАН, про це речник МЗС Георгій Тихий сказав на брифінгу в Києві.

Зокрема, у речника запитали, чи залучена Україна до процесу напрацювання Європейською комісією змін щодо тимчасового захисту українців в Євросоюзі, і зокрема, з огляду на пропозиції виключити українських чоловіків призовного віку з цього захисту.

"Україна, звісно, зацікавлена в добровільному поверненні громадян України. Чоловіків, жінок - різних громадян. Бо звісно, ми розуміємо, що мільйони українців за кордоном. Для нас, як для держави, це - колосальний виклик. Розуміємо також, що питання повернення людей - це, зокрема, і питання створення безпекових умов в Україні", - відзначив Тихий.

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Як уточнив речник, іноді йдеться про умови для сімей. Наприклад, треба, аби були підземні школи, якщо це прифронтові регіони. За його словами, у Запоріжжі створення масштабної мережі підземних шкіл стимулювало повернення родини.

Тихий підкреслив, що впродовж усіх років повномасштабного вторгнення, починаючи з 2022 року, тривають переговори України, у першу чергу, з Єврокомісією, яка визначає загальні правила, загальні акти, про те, якими можуть бути програми стимулювання добровільного повернення українців додому.

"Я хочу окремо наголосити, бо було дуже багато спекуляцій на цю тему, про якісь виплати Україною українцям закордоном для їхнього повернення. Це придумали якісь блогери і коментатори, посилаючись на якісь неіснуючі цитати, в тому числі міністра Андрія Сибіги", - наголосив Тихий.

Як зауважив речник, у Сибіги запитували у Верховній Раді про ці програми повернення. Тоді глава МЗС чітко сказав, що низка іноземних урядів, з Швейцарії та від інших країн, розглядають можливість, за рахунок їхнього власного фінансування, допомогти українцям повернутись, якщо ті самі ухвалять таке рішення. Йдеться саме про фінансування з бюджетів тих країн.

"Я просто ще раз повторю для тих, хто просто безсовісно маніпулює цією темою. Іноземний уряд зі свого бюджету, ті самі кошти може виплатити людині, яка вирішує повернутися в Україну. Таким чином вони, звісно, економлять кошти собі і стимулюють повернення людей до України", - сказав Тихий.

Речник повторив, що такі програми існують в Швейцарії і можуть існувати в інших країнах.

Тихий закликав не маніпулювати тим, чого немає, бо з боку України ніхто не казав, що Україна платитиме кошти за повернення.

"Те, що стосується перебування наших людей, які там перебувають на законних підставах, то Україна виступає за те, щоб зберігався рівень захисту наших людей, правомірно, який існує для того, щоб вони були захищені", - сказав Тихий.

Що цьому передувало

Як повідомляв УНІАН, Європейська комісія готується представити нову пропозицію щодо продовження терміну чинності тимчасового захисту для українців, які виїхали до країн-членів Євросоюзу, рятуючись від війни. Цей термін діє до березня 2027 року.

Водночас, в ЄС лунають ідеї більше не поширювати цей захист на українських чоловіків віком від 23 до 60 років.

В Кабінеті Міністрів України хочуть отримати дані про українців, які виїхали в ЄС. Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін наголосив, що для України важливо уникнути правової невизначеності та фрагментації підходів щодо українців, які вимушено перебувають у країнах Євросоюзу через війну.

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