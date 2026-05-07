Уряд хоче отримати дані про українців, які виїхали в ЄС, - Улютін

Зокрема, це потрібно для подальшого планування повернення українців з країн Євросоюзу.

Кабінет міністрів прагне, аби громадяни України добровільно повернулися з Європейського Союзу додому. Водночас, в уряді хочуть володіти інформацією про тих українців, які в Євросоюзі мають тимчасовий захист. Про це заявив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін.

Як повідомляє пресслужба міністерства, під час зустрічі Улютіна із Європейським комісаром з питань внутрішніх справ та міграції Магнусом Бруннером сторони сфокусувалися, зокрема, на питанні ймовірного завершення режиму тимчасового захисту для українців у ЄС після березня 2027 року.

Як підкреслив Улютін, для України важливо уникнути правової невизначеності та фрагментації підходів щодо українців, які вимушено перебувають у країнах Євросоюзу через війну.

"Наша позиція є чіткою: ми хочемо, щоб українці поверталися додому, але це має бути добровільне та усвідомлене рішення. Ключовим чинником для прийняття такого рішення залишається безпека, яка залежить від ситуації на місцях та від наших Збройних Сил. Тому люди повинні мати чіткі, передбачувані і законні можливості для подальшого перебування у ЄС до моменту, поки не будуть забезпечені умови для повернення", – зазначив Улютін.

У цьому контексті міністр наголосив на важливості отримання даних щодо українців, які перебувають під тимчасовим захистом у країнах ЄС, зокрема, щодо вразливих категорій населення, для подальшого планування політики повернення та підготовки громад.

Окремо сказано, що сторони також обговорили питання легальної міграції та інтеграції громадян на ринку праці, збереження людського капіталу України для майбутнього відновлення та роль Центрів єдності (Unity Hub) як інструменту підтримки зв’язку з українцями за кордоном.

Як зазначив Улютін, перший Unity Hub, відкритий у Берліні, вже демонструє значний попит серед українських громадян – за перші два тижні роботи було надано майже півтисячі консультацій.

Як повідомляв УНІАН, станом на березень 2026 року тимчасовий захист у країнах-членах Європейського Союзу мали понад 4,3 мільйона громадян України.

Термін дії цього зазисту має завершитися у березні 2027 року.

За даними ЗМІ, Європейська комісія обговорює з державами Євросоюзу варіанти єдиного рішення щодо статусу українських біженців, які проживають на території ЄС, після березня 2027 року. Одним із варіантів є продовження захисту ще на рік.

