Єврокомісія готується продовжити захист українців в ЄС після березня 2027 року

Водночас, у правила перебування українців в країнах-членах Євросоюзу можуть внести зміни.

Європейька комісія готується представити нову пропозицію щодо продовження терміну чинності тимчасового захисту для громадян України, які виїхали до країн-членів Євросоюзу, рятуючись від війни. Як передає кореспондент УНІАН, про це комісар ЄС з внутрішніх справ та міграції Магнус Бруннер сказав на брифінгу в Люксембурзі.

Зокрема, Ради ЄC на рівні міністрів юстиції та внутрішніх справ обговорювали можливість продовження чинності механізму тимчасового захисту українців після березня 2027 року.

"Бачення полягає у тому, що ми повинні продовжити тимчасовий захист. Звісно, ми маємо це теж обговорити з українцями, бо нам важливо почути думку українців, чого вони хочуть", - повідомив Бруннер.

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При цьому, за його словами, до цього питання є різні підходи.

"Один з них полягає у тому, аби ми виключили чоловіків віком від 23 до 60 років. Тих, що мають призовний вік. І це також те, чого від нас хочуть отримати українці", - уточнив Бруннер.

У зв’язку з цим, Єврокомісія має намір підготувати і представити пропозицію.

Єврокомісар додав, що сьогодні заслухали дуже уважно міністрів з країн-членів ЄС, і особливо представників тих країн, де українців перебуває найбільше. Йдеться про Чехію, країни Балтії, Польщу, Німеччину, Австрію тощо.

"Впродовж наступних тижнів ми вийдемо з новою пропозицією щодо того, як нам рухатися далі, і який шлях подальших дій щодо тимчасового захисту, але обговорення стосувалося продовження захисту, і можливо, з внесенням певних змін в контексті застосування", - наголосив Бруннер.

Захист українців у ЄС

Як повідомляв УНІАН, в Євросоюзі почали офіційно обговорювати можливі обмеження для українських чоловіків на автоматичне отримання тимчасового захисту. Зокрема, після березня 2027 року новоприбулі чоловіки більше не матимуть права на автоматичний тимчасовий захист у ЄС.

Станом на березень 2026 року у країнах-членах Європейського Союзу понад 4,3 мільйона громадян мають тимчасовий захист. Цей захист діє до 4 березня 2027 року.

Кабінет міністрів прагне, аби громадяни України добровільно повернулися з Європейського Союзу додому. Водночас, в уряді хочуть володіти інформацією про тих українців, які в Євросоюзі мають тимчасовий захист.

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