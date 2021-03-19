Проте причина пожежі ще остаточно не з'ясована.

У однієї з загиблих в пансіонаті для літніх людей "Золотий час" не було рідних, тому її тривалий час не могли ідентифікувати. Чоловіка, який опікувалася літньою жінкою, знайшли у Харкові.

Про це Суспільному розповів прокурор Асхат Саліхов.

"На час проведення досудового розслідування встановити не було можливості щодо рідних і близьких. Вони відсутні. Було знайдено особу, яка опікувалася нею, яка вказала на її перебування у закладі", — сказав прокурор.

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За його словами, причина пожежі ще остаточно не з'ясована. Попередньо повідомлялося про навантаження електромережі у момент роботи обігрівача.

"На теперішній час досудове розслідування триває. Проводяться відповідні експертизи, в тому числі комісійні, за результатами яких буде встановлена дійсна причина цього загоряння. На теперішній час є попередні версії", — сказав Саліхов.

Пожежа у пансіонаті для літніх людей у Харкові: що відомо

Пожежа у пансіонаті для літніх людей "Золотий час" спалахнула 21 січня, загинули 15 людей. Харківська обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення вимог пожежної безпеки. ДБР розслідує можливу недбалість рятувальників через пожежу у Харкові.

13 загиблих внаслідок пожежі у харківському пансіонаті поховали у період з 15 по 22 лютого. Одну з загиблих не могли ідентифікувати, шукали її рідних.

За результатами роботи державної комісії, причиною пожежі у пансіонаті "Золотий час" стало грубе порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

"Під час огляду місця події було виявлено пошкоджені електричні кабелі та те, що під час загоряння було увімкнено електрообігрівач, що, ймовірно, спричинило навантаження в електромережі", — заявив Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

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Автор: Вікторія Гордієнко