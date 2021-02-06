Більшість учасників траурної церемонії несли дівчині троянди, білі та червоні.

У Запоріжжі 6 лютого попрощалися з 26-річною лікарем-анестезіологом Ольгою Глівою, яка загинула під час пожежі в інфекційній лікарні. Попрощатися з молодим медиком прийшли десятки людей.

Читайте такожСтали відомі імена загиблих при пожежі в лікарні в Запоріжжі (відео)Як пише zp.depo.ua, з Ольгою Глівою прощалися у фоє Запорізького академічного обласного театру юного глядача.

Серед тих, хто прийшов було багато друзів Ольги. Молода лікар була активною, комунікабельною, за словами знайомих, брала участь в різних молодіжних проектах.

Попрощатися з Ольгою, яка до останнього рятувала життя своїх пацієнтів, прийшли й люди, які особисто не знали її.

Більшість учасників траурної церемонії несли загиблій дівчині троянди, білі та червоні.

Пожежа в COVID-лікарні Запоріжжя

У ніч проти 4 лютого в Запоріжжі в результаті пожежі в одній з палат-боксів реанімаційне відділення обласної інфекційної лікарні, де проходять лікування хворі на COVID-19 загинули троє пацієнтів та лікар.

Поліція відкрила провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

4 лютого правоохоронці затримали відповідального за протипожежну безпеку цього медзакладу. Йому повідомлено про підозру в порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило загибель чотирьох осіб.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН