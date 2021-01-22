Прокуратура має намір подати апеляцію на рішення суду.

Сьогодні Приморський районний суд Одеси обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту власнику готелю, в якому під час пожежі 17 січня загинули двоє людей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної прокуратури, цей захід обрано на 60 діб.

«Прокуратура клопотала про тримання під вартою. Рішення райсуду буде оскаржено», - уточнили в прес-службі.

Пожежа в готелі Одесі: що відомо

Увечері 17 січня в курортній зоні Одеси, в районі Аркадії, на вул. Посмітного загорівся готель. Під час пожежі загинули чоловік і жінка, особи яких встановлюються. Постраждали кілька людей, серед яких - громадянин Марокко.

Поліція почала розслідування за ч.2 ст.270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Сьогодні, 22 січня, власнику готелю повідомили про підозру в порушенні вимог пожежної безпеки.

Встановлено, що, починаючи з 2014 року, він, не маючи жодних юридичних підстав, без будь-яких дозвільних документів незаконно здійснював господарську діяльність у триповерховому житловому будинку. Зокрема, надавав під тимчасове житло 30 окремих номерів. У результаті допущених власником ряду порушень вимог пожежної безпеки сталося загорання.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Лариса Козова