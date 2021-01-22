Сьогодні Приморський районний суд Одеси обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту власнику готелю, в якому під час пожежі 17 січня загинули двоє людей.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної прокуратури, цей захід обрано на 60 діб.
«Прокуратура клопотала про тримання під вартою. Рішення райсуду буде оскаржено», - уточнили в прес-службі.
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Пожежа в готелі Одесі: що відомо
Увечері 17 січня в курортній зоні Одеси, в районі Аркадії, на вул. Посмітного загорівся готель. Під час пожежі загинули чоловік і жінка, особи яких встановлюються. Постраждали кілька людей, серед яких - громадянин Марокко.
Поліція почала розслідування за ч.2 ст.270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.
Сьогодні, 22 січня, власнику готелю повідомили про підозру в порушенні вимог пожежної безпеки.
Встановлено, що, починаючи з 2014 року, він, не маючи жодних юридичних підстав, без будь-яких дозвільних документів незаконно здійснював господарську діяльність у триповерховому житловому будинку. Зокрема, надавав під тимчасове житло 30 окремих номерів. У результаті допущених власником ряду порушень вимог пожежної безпеки сталося загорання.
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