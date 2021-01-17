Пошук можливих постраждалих триває.

У курортній зоні Одеси, в районі Аркадії, масштабна пожежа охопила триповерховий житловий будинок, є загиблий.

Читайте такожНа Одещині стався вибух газу: двоє людей у тяжкому стані (фото)Як повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області, 17 січня о 20:30 до Служби порятунку надійшло повідомлення про загоряння на першому поверсі 3-поверхового житлового будинку по вул.Посмітного.

З'ясувалося, що сталося загоряння даху житлового будинку і частково третього поверху на площі близько 1,2 тис. кв. м.

Під час гасіння пожежі виявлено загиблу людину, особу якої наразі встановлюється.

Зараз в будівлі триває пошук можливих постраждалих.

"О 22:05 пожежу вдалося локалізувати. Ведеться його ліквідація", - сказано в повідомленні.

Від ДСНС залучено 12 одиниць пожежної техніки та 65 чоловік особового складу.

Пожежа в Одесі: інші подробиці

У прес-службі Управління патрульної поліції в Одеській області повідомили, що через пожежу по вул.Посмітного від Аркадіївського провулку до полуничного провулка перекрито рух транспорту. Інспектори здійснюють його відведення.

За даними рятувальників, на Посмітного горить житловий будинок на один під'їзд, в якому 12 квартир.

Водночас, за словами очевидців, за вказаною адресою розташований готель Arcadia Apartments.

Зазначається, що люди з палаючої будівлі кликали на допомогу, деякі стрибали з вікон.

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Автор: Лариса Козова