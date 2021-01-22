Стан п'ятого постраждалого – тяжкий. У нього діагностовано близько 20% опіків тіла.

Стан чотирьох з п’яти постраждалих під час пожежі у будинку для людей похилого віку у Харкові – задовільний.

Як повідомляє прес-служба Харківської міськради, про це повідомив головний лікар міської клінічної багатопрофільної лікарні №17 Дмитро Черепов.

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За його словами, четверо постраждалих перебувають на лікуванні у відділенні паліативної допомоги. Троє з них були доправлені до хоспісу ще вчора, а одного постраждалого, який отруївся чадним газом, після лікування в іншій лікарні вранці також перевели до паліативного відділення 17-ї лікарні.

«Сьогодні нас відвідав президент України Володимир Зеленський, секретар міської ради Ігор Терехов, керівництво області. Ми ухвалили рішення, що всі пацієнти залишаються в хоспісі. Вільні місця у нас є. Життю всіх постраждалих нічого не загрожує, їхній стан задовільний. Медична допомога їм надається в повному обсязі, адже фактично вони утримувалися в приватному хоспісі, а тепер перебувають у хоспісі комунальної форми власності. Тому весь необхідний у їхньому стані догляд вони отримують. Ми знайшли їхніх родичів, і контакт повністю налагоджений», - розповів Черепов.

За його словами, двоє постраждалих – жителі Харкова, один – з Харківської області та ще один – з Донецької.

Він додав, що п'ятий постраждалий під час пожежі зараз перебуває на лікуванні в опіковому центрі лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. О. І. Мещанінова. У нього діагностовано близько 20% опіків тіла, його стан – стабільно тяжкий.

Пожежа в будинку для літніх людей у Харкові

21 січня, у Харкові у двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей, сталася пожежа, внаслідок якої загинули 15 осіб, 5 госпіталізували.

За попередніми даними, причиною займання стало необережне поводження з електронагрівальними приладами. За фактом пожежі поліція відкрила провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Кабінет міністрів створив урядову комісію під головуванням міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова з розслідування причин пожежі.

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, поліцейські вирішують питання про затримання власниці будинку, в якому сталася пожежа.

У Харківській ОДА повідомили, що зазначений будинок нелегальний.

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Автор: Світлана Макринська