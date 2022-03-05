У місті організовано патрулювання, аби не було фактів мародерства.

Російські окупанти не пустили на роботу співробітників мерії Енергодара, вони працюють у приміщенні, наданому власником піцерії.

Про це мер міста Дмитро Орлов повідомив у Теlegram.

Він розповів, що сьогодні о 8.00 cпівробітники мерії у повному складі прийшли на роботу, але потрапити в будівлю мерії не змогли.

"Окупанти замкнули двері. Будемо організовувати інше місце для роботи, щоб забезпечити життєдіяльність Енергодара в умовах окупації. Попри все, Енергодар був і лишається Україною. Навіть коли ми в ізоляції", - зазначає мер.

За його словами, сьогодні і завтра у місті будуть вивозити сміття, зранку розпочато роботи з підключення міста до тепла.

Перший заступник міського голови Іван Самойдюк повідомив, що "змушені працювати в приміщенні, яке нам надав власник піцерії (дякуємо!). Але, так чи інакше, місцева влада веде роботу під прапорами України. Ми не можемо не вести роботу, тому що сьогодні працюють комунальні служби, тому що сьогодні вночі, точно так як і позавчора, вели чергування наші хлопці по дворах, патрулювали, аби не було мародерства, і будуть продовжувати це робити, наскільки це буде: потрібно, можливо".

Як повідомляв УНІАН, 4 березня в Енергодарі російські військові захопили Запорізьку АЕС.

Сьогодні, 5 березня, радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко повідомив, що російські окупанти де-факто контролюють Енергодар.