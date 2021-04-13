Безліч пробок з ранку утворилося у центрі столиці.

У вівторок вранці, 13 квітня, в Києві ускладнено рух основними магістралями в Києві та деякими прилеглими до них вулицями. На дорогах численні затори.

Про це свідчать дані сервісу Google Maps.

Ситуація на мостах у Києві

Читайте такожЛокдаун 2.0. Як владі для висновків року не вистачилоНа мостах у Києві утворилися затори в напрямку правого берега.

Складна ситуація спостерігається на Північному, Дарницькому мостах та на мосту Метро. Вільніший рух наразі на Південному мосту.

Ситуація на Правому березі в Києві

Традиційно безліч пробок з ранку утворилося у центрі Києва.

Загрузнути в багатокілометрових пробках можна на Набережному шосе, проспектах Перемоги, Валерія Лобановського, Степана Бандери та на Кільцевій дорозі.

Ситуація на Лівому березі в Києві

На Лівобережному масиві менше заторів.

На основних магістралях - по Дарницькому шосе, проспекту Соборності та Броварському проспекту – рух ускладнено.

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Автор: Катерина Шварц