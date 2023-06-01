Загинули три людини, ще 12 - отримали поранення.

Національна поліція України показала наслідки та розкрила нові подробиці нічної атаки росіян на Київ у ніч проти 1 червня.

"Сьогодні вночі Росія вбила 11-річну дівчинку, її 34-річну маму і 33-річну жінку. Ще 12 людей отримали поранення", - говориться у підписі до опублікованих фото.

Уточнюється, що під час чергової атаки Росії в столиці пошкоджено медустанову, дитячий садок, багатоквартирні житлові будинки, автомобілі.

Відео дня

"Поліцейські разом з іншими екстреними службами продовжують працювати на місцях і документують наслідки чергового нападу держави-терориста", - зазначили у НПУ.

Як повідомили у ДСНС України, у Деснянському районі травмовано 10 олюдей, серед яких одна дитина, а також виявлено тіла трьох киян, у Дніпровському районі госпіталізовано двох постраждалих.

Удар РФ по Києву в ніч проти 1 червня - що відомо

Як писав УНІАН, вночі 1 червня росіяни атакували Київ ракетами типу "Іскандер".

За даними Генштабу ЗСУ, попередньо, сили протиповітряної оборони України знищили всі 10 з 10 випущених ракет.