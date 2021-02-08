В ефірі однієї з передач пропагандистка Ольга Скабєєва назвала Україну терористичною державою, а екс-президента Петра Порошенка - терористом.

Національна рада з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) в понеділок, 8 лютого на рік заборонила трансляцію російського пропагандистського телеканалу «Росія РТР».

Про це заявив голова правління NEPLP Івар Аболіньш, передає портал Delfi.

"Ми свій інформпростір захищали, захищаємо і будемо захищати", - підкреслив Аболіньш.

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Зазначається, що влітку в передачі "60 хвилин" пропагандистка Ольга Скабєєва застосувала «мову ненависті» щодо нашої країни. Зокрема, Україна була названа терористичною державою, а екс-президент Петро Порошенко - терористом.

В ході дискусії ведуча запропонувала ввести на територію України російські війська, щоб заспокоїти обидві сторони конфлікту.

Це не перший раз, коли NEPLP обмежує ретрансляцію "Росія РТР" в Латвії.

Заборона каналів Медведчука

2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій щодо народного депутата від партії "Опозиційна платформа - За життя" Тараса Козака і 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne.

Мовлення цих телеканалів припинений у цифровому мультиплексі і кабельних мережах в ніч на 3 лютого.

Водночас ці телеканали продовжують мовлення на платформі YouTube.

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Автор: Денис Прядко