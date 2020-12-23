Черга до оперного театру закінчується майже біля станції метро.

Біля театру опери та балету, де проходить церемонія прощання з мером Харкова Геннадіем Кернесом, вишикувалася багатометрова черга.

Читайте такожЗМІ опублікували фото могили та хреста КернесаПро це пише ТСН.

Не дивлячись на холод, харків'яни з квітами у руках чекають можливості востаннє побачити Кернеса.

Планувалось, що люди будуть заходити через боковий вхід до театру, але пізніше для них виділили центральний. Черга до оперного театру закінчується майже біля станції метро.

У соцмережах повідомили, що через велику кількість людей прощання з Кернесом подовжили на пів години.

Кернес помер: подробиці смерті мера Харкова

17 грудня міський голова Харкова Геннадій Кернес помер у берлінській клініці "Шаріте", куди його доставили у вересні у зв'язку з підтвердженим COVID-19.

Того ж дня у Харкові оголосили триденну жалобу - 17, 18, 19 грудня. Згодом один день жалоби перенесли на день похорону міського голови.

21 грудня літак з тілом Кернеса прибув з Берліна до Харкова. Поховають його 23 грудня.

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Автор: УНІАН