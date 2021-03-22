Підприємці вийшли на протест проти вибіркового карантину.

У столиці на Майдані Незалежності в понеділок, 22 березня, підприємці вийшли на протест проти жорсткого карантину.

Читайте такожУ Києві та в інших містах вийшли на протести проти посилення карантину (фото)Про це передає кореспондент УНІАН з місця події. Судячи з відео, в центрі Києва зібралися сотні людей.

На місці мітингу помічені автобуси із силовиками, повідомляє "Сьогодні".

Протест ФОПів почався пізніше заявленого часу, зазначає видання. Через проблеми з транспортом не всі змогли доїхати вчасно, там чекали на інших мітингувальників.

Онлайн-трансляція протесту ФОПів у Києві

Жорсткий карантин у Києві: що відомо

У зв’язку зі значним поширенням коронавірусу в Києві з 20 березня запроваджується жорсткий карантин. Суворі обмеження діятимуть упродовж трьох тижнів – до 9 квітня включно.

Які заборони діятимуть у Києві

Столична комісія з надзвичайних ситуацій прийняла рішення про запровадження посилених карантинних обмежень. Під забороною, зокрема:

робота кінотеатрів, театрів, музеїв, концертних залів;

робота торговельно-розважальних центрів (окрім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії);

проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менш як 10 кв. м на 1 особу);

проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших), а також присутність глядачів на спортивних змаганнях.

Карантин у Києві з 20 березня до 9 квітня: заборони і обмеження Заборонено Обмеження Дозволено Будуть зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали Релігійні богослужіння можна проводити при 10 м2 площі на 1 особу Робота продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів Заборонена робота ТРЦ Заклади громадського харчування працюватимуть виключно на винос Робота магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії Заборонене проведення людних релігійних богослужінь Автозаправочні станції працюватимуть без роботи кафе Працюватимуть дитячі садочки Заборонене проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних) Перукарні, салони краси працюватимуть за попереднім записом Громадський транспорт працюватиме із заповненістю місць для сидіння на 50% Заборонена присутність глядачів на спортивних змаганнях Фітнес та спортивні зали працюватимуть без групових занять Школи після канікул повернуться до дистанційного навчання Усі підприємства та організації бюджетної сфери переходять на дистанційну роботу

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Автор: Ольга Робейко