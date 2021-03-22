У столиці на Майдані Незалежності в понеділок, 22 березня, підприємці вийшли на протест проти жорсткого карантину.
Читайте такожУ Києві та в інших містах вийшли на протести проти посилення карантину (фото)Про це передає кореспондент УНІАН з місця події. Судячи з відео, в центрі Києва зібралися сотні людей.
На місці мітингу помічені автобуси із силовиками, повідомляє "Сьогодні".
Протест ФОПів почався пізніше заявленого часу, зазначає видання. Через проблеми з транспортом не всі змогли доїхати вчасно, там чекали на інших мітингувальників.
Онлайн-трансляція протесту ФОПів у Києві
Жорсткий карантин у Києві: що відомо
У зв’язку зі значним поширенням коронавірусу в Києві з 20 березня запроваджується жорсткий карантин. Суворі обмеження діятимуть упродовж трьох тижнів – до 9 квітня включно.
Які заборони діятимуть у Києві
Столична комісія з надзвичайних ситуацій прийняла рішення про запровадження посилених карантинних обмежень. Під забороною, зокрема:
- робота кінотеатрів, театрів, музеїв, концертних залів;
- робота торговельно-розважальних центрів (окрім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії);
- проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менш як 10 кв. м на 1 особу);
- проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших), а також присутність глядачів на спортивних змаганнях.
|Заборонено
|Обмеження
|Дозволено
|Будуть зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали
|Релігійні богослужіння можна проводити при 10 м2 площі на 1 особу
|Робота продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів
|Заборонена робота ТРЦ
|Заклади громадського харчування працюватимуть виключно на винос
|Робота магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії
|Заборонене проведення людних релігійних богослужінь
|Автозаправочні станції працюватимуть без роботи кафе
|Працюватимуть дитячі садочки
|Заборонене проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних)
|Перукарні, салони краси працюватимуть за попереднім записом
|Громадський транспорт працюватиме із заповненістю місць для сидіння на 50%
|Заборонена присутність глядачів на спортивних змаганнях
|Фітнес та спортивні зали працюватимуть без групових занять
|Школи після канікул повернуться до дистанційного навчання
|Усі підприємства та організації бюджетної сфери переходять на дистанційну роботу
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