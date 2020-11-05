Акція протесту "євробляхерів" триває в Києві з вівторка.

Поліція відтіснила активістів руху «Авто Євро сила» від будівлі Ради.

Ролик інциденту з’явився у Telegram Киев оперативный.

Сутички між протестувальниками та правоохоронцями сталися, коли ті намагалися пронести під парламент шини.

З 3 листопада громадяни вимагають від депутатів ухвалити законопроект про доступне розмитнення автомобілів.

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У Facebook координатори протесту заявили, що продовжують перекривати урядовий квартал, допоки Рада не піде на поступки.

Ускладнення руху в центрі Києва триває від початку протестів «євробляхерів». Вранці 5 листопада комунальники були вимушені у зв’язку з цим змінити маршрути окремих автобусів. На прилеглих вулицях, якими водії об’їжджають подію, спостерігаються затори.

Мітинг "євробляхерів" в Києві

Акція протесту "євробляхерів" триває в Києві з вівторка. Напередодні організатори не давали чіткої відповіді закінчення події, лиш наголошували, що це залежить від швидкості розгляду владою законопроекту про доступне розмитнення.

Ввечері у середу вони знову перекрили рух у центрі столиці, що спровокувало великі затори. Те ж вони повторили вночі.

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Автор: Яна Ставська