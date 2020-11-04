Протестувальники вже пообіцяли відновити авторух.

Учасники акції протесту, котрі вимагають від влади ухвалити закон за доступне розмитнення транспорту, заблокували рух на Грушевського в Києві.

Про це повідомляє Киев оперативный та KYIV LIVE.

Згідно з інформацією Google Maps, станом на 16:50 автомобілі стоять від Арсенальної до Європейської площі. Транспорт зупинився. Крім того, рух автомобілів утруднений по Інститутській, Шовковичній, Липській, а також Кріпосному провулку та Кловському узвозу.

Демонстранти не давали можливості проїхати транспорту зі спуску урядового кварталу і водночас заблокували пішохідні переходи.

Акція протесту «євробляхерів» триває в Києві відучора. Напередодні організатори не давали чіткої відповіді закінчення події, лиш наголошували, що це залежить від швидкості розгляду владою законопроекту про доступне розмитнення.

Як зазначається на Facebook-сторінці водіїв «Авто Євро Сила», рух у середмісті пообіцяли відновити.

«До 18:00 чекають відповіді. Ми зараз перебуваємо в рамках закону. Будь ласка, не треба зараз перекривати площу, не треба перекривати пішохідні переходи. Поки ми тут стоїмо і чекаємо», – сказав у ролику один з представників руху.

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Автор: Яна Ставська