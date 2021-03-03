Тим часом у Маріїнському палаці почалися переговори президента Володимира Зеленського з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

У Києві біля Маріїнського палацу та Верховної Ради України проходять відразу два мітинги – проти закриття телеканалів «112», ZIK, NewsOne та у рамках руху SaveФОП.

Читайте такожФОПи прийшли під маєток Зеленського в Кончі-Заспі (відео)Відео з місця подій транслює Facebook-сторінка SaveФОП.

«Пікет полтавського активу Руху #SaveФОП засідання Верховної Ради України з вимогою збереження спрощеної системи оподаткування», – говориться у підписі до відео.

Як повідомляє «Сегодня», дві акції проходять окремо, але підприємці стоять разом з працівниками каналів. При цьому правоохоронці не пропускають учасників протесту за огорожу.

Наразі у Маріїнському палаці почалися переговори президента Володимира Зеленського з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, який перебуває в Україні з візитом.

За інформацією ТСН, протестувальники зранку зустрічали голову Європейської Ради мітингом проти підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.

Протести ФОПів: що відомо

Рух SaveФОП виступає проти посилення податкової політики та введення касових апаратів для більшості категорій ФОПів. Крім того, вони були невдоволені січневим локдауном.

Протести ФОПів в Києві тривають з осені минулого року. В грудні вони встановили на Майдані намети, що супроводжувалось сутичками з поліцією.

Верховна Рада ще 1 грудня після численних акцій вже схвалила компромісний проект закону, який відклав введення касових апаратів на рік. Але, на думку протестувальників, цього недостатньо.

Санкції проти телеканалів ZIK, «112 Україна», та NewsOne

2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій до народного депутата від партії «Опозиційна платформа – За життя» Тараса Козака та 8 компаній, які є засновниками телеканалів «112 Україна», ZIK та NewsOne.

Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі та кабельних мережах в ніч проти 3 лютого.

Канали пов’язують із головою політради партії ОПЗЖ Віктором Медведчуком.

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Автор: УНІАН