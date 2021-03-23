Відповідне клопотання правоохоронці вручили члену руху "Гонор" Олексію Білковському.

Суд обере запобіжний захід ще одному учаснику акції на підтримку активіста Сергія Стерненка, яка відбулася 20 березня під будівлею Офісу президента.

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Про це повідомляється у Telegram-каналі "Самозахист", який організували прибічники Стерненка для координації акцій.

"Ще одного учасника акції судитимуть за акцію під ОП. Поліція вручила Олексію Білковському - члену руху "Гонор" - клопотання про обрання запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дата та час судового засідання стануть відомі згодом.

Водночас не повідомляється про те, за якою статтею йому повідомили про підозру.

Що передувало

20 березня біля будівлі Офісу президента на Банковій у Києві відбулася акція на підтримку засудженого громадського активіста Сергія Стерненка.

Протестувальники палили фаєри і кидали шумові гранати. Вони намагалися підпалити табличку "Президент України" на будівлі. Також активісти розбили скло у дверях будівлі і закидали фаєри та димові шашки в середину. Один з фаєрів залетів на балкон будівлі.

Крім того, учасники акції розмалювали будівлю ОП червоною фарбою.

За попередніми оцінками, пошкодження будівлі Офісу президента оцінили приблизно у два мільйони гривень.

По завершенню акції поліцейські затримали Владислава Гранецького-Стафійчука (псевдо Влад Сорд), якого підозрюють у тому, що він розбив скло у дверях будівлі ОП. Йому інкримінують вчинення хуліганства із застосуванням вогнепальної або холодної зброї.

23 березня суд обрав Сорду запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Цього ж дня стало відомо про оголошення підозри ще одному учаснику акції на Банковій - лідеру руху "Гонор" Сергію Філімонову. Йому інкримінують ст. 296 ч. 4 "Хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень".

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Автор: Антоніна Доломанжи