Громадянина з українським громадянством не пустили до РФ через відсутність документів.

Вночі на 3 січня в аеропорт «Шереметьєво» (Росія) прибули четверо громадян, звільнених з полону в Лівії. Зазначається, що серед них є й громадянин України.

Про це повідомляють у Telegram РИА Новости.

Читайте такожВід коронавірусу померла відома військова волонтерка

Про звільнення писав й член Громадської палати РФ Олександр Малькевич.

Також він є головою фонду Захисту національних інтересів, який пов’язують з путінськими найманцями «Вагнера» і Агентством інтернет-досліджень, відомого як «фабрика тролів» кухара глави Кремля Євгена Пригожина. У заяві він вказав, що звільнені з полону «наші люди», зазначає Радіо Свобода.

Малькевич пояснив, що чоловіків викрали кілька тижнів тому, але мету їхнього перебування в країні не вказав. Невідомо й хто затримав росіян та українця.

Громадянина з українським громадянством не пустили до РФ через відсутність документів. Москва чекає на реакцію українських дипломатів.

ПВК Вагнера: що про них відомо

ПВК Вагнера – російська військова структура, що комплектується найманцями, створена 2013 року. Брала участь у бойових діях у низці конфліктів, зокрема на Донбасі на стороні Росії, в Сирії на боці союзника Росії режиму Асада, в Судані.

Питання фінансування порушувала 2015 року інтернет-газета «Фонтанка», повідомивши чутки про причетність «одного відомого ресторатора, близького до верховної влади і міністерства оборони». Журналісти РБК виявили зв'язки багатьох фірм, які обслуговують військові частини в Молькіно, зі структурами ресторатора Євгена Пригожина. WP, посилаючись на джерела в американській розвідувальній спільноті, повідомила про контакти Пригожина із Сирійським урядом незадовго до і після невдалої атаки під Дайр-ез-Заур. Джерела інтернет-видання Republic повідомили, що в компанії «кілька приватних інвесторів»

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН