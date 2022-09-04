Нардеп прогнозує, що, враховуючи тематику та нещодавне позбавлення двох депутатів Ради громадянства, "дискусія буде палкою".

Верховна Рада України на найближчому пленарному тижні може розглянути два законопроекти про подвійне громадянство в Україні.

Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.

"На найближчий пленарний тиждень можуть винести два цікавих законопроекти щодо врегулювання питання подвійного громадянства: 6368-д та 6369-д", - розповів він. Відео дня

За словами Железняка, законопроект №6368-д суттєво доповнює перелік підстав для втрати та набуття громадянства України та передбачає певну лібералізацію в Україні інституту подвійного чи множинного громадянства.

Також цей проект закону передбачає посилення механізму щодо позбавлення громадянства. Зокрема, згідно з законопроектом, підставами для втрати громадянства України є добровільне набуття громадянства держави-агресора або держави-окупанта.

Нардеп уточнив, що другий законопроект №6369-д полягає у запровадженні для претендентів на виконання функції держави обов’язкового декларування іноземного громадянства.

Документ також передбачає порядок звільнення таких осіб у разі виявлення "незадекларованого" громадянства та заборону для осіб з громадянством країни-агресора займати посади.

"Враховуючи тематику та особливо нещодавне позбавлення двох депутатів Ради громадянства, дискусія буде палкою", - прогнозує Железняк.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня у щорічному посланні до парламенту про внутрішнє та зовнішнє становище України Зеленський заявив, що вніс на розгляд парламенту законопроект про множинне громадянство.

Президент наголосив, що вперше українці з усього світу будуть відчувати себе не діаспорою, не просто людьми "українського походження", а людьми з українським громадянством.

Вас також можуть зацікавити новини: