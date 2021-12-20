До Конституційного Суду надійшло подання групи народних депутатів щодо офіційного тлумачення статті 4 Конституції України в контексті можливості визнання в Україні на законодавчому рівні подвійного громадянства.
Про це повідомила в Тelegram-каналі представник Верховної Ради в КСУ Ольга Совгиря.
"До Конституційного Суду надійшло конституційне подання групи народних депутатів (99) щодо офіційного тлумачення статті 4 Конституції України (в контексті можливості визнання в Україні на законодавчому рівні подвійного громадянства). Конституційне подання розподілено судді-доповідачу для вирішення колегією суддів КСУ питання про відкриття провадження", - зазначила вона.
Совгиря нагадала, що згідно із законом "Про КСУ" питання про відкриття провадження у справі має бути вирішено протягом одного місяця.
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Подвійне громадянство в Україні: що відомо
Як повідомляв УНІАН, 1 грудня у щорічному посланні до парламенту про внутрішнє та зовнішнє становище України Зеленський заявив, що вніс на розгляд парламенту законопроект про множинне громадянство. Президент наголосив, що вперше українці з усього світу будуть відчувати себе не діаспорою, не просто людьми "українського походження", а людьми з українським громадянством.
На сайті парламенту зареєстровано 5 законопроектів на цю тематику.
14 грудня позафракційний народний депутат, очільник міжфракційного депутатського об'єднання "Розумна політика" Дмитро Разумков повідомив, що депутати звертатимуться до Конституційного суду України щодо тлумачення поняття "єдиного громадянства".