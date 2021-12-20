Конституційне подання розподілено судді-доповідачу для вирішення колегією суддів КСУ питання про відкриття провадження.

До Конституційного Суду надійшло подання групи народних депутатів щодо офіційного тлумачення статті 4 Конституції України в контексті можливості визнання в Україні на законодавчому рівні подвійного громадянства.

Про це повідомила в Тelegram-каналі представник Верховної Ради в КСУ Ольга Совгиря.

"До Конституційного Суду надійшло конституційне подання групи народних депутатів (99) щодо офіційного тлумачення статті 4 Конституції України (в контексті можливості визнання в Україні на законодавчому рівні подвійного громадянства). Конституційне подання розподілено судді-доповідачу для вирішення колегією суддів КСУ питання про відкриття провадження", - зазначила вона.

Совгиря нагадала, що згідно із законом "Про КСУ" питання про відкриття провадження у справі має бути вирішено протягом одного місяця.

Подвійне громадянство в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня у щорічному посланні до парламенту про внутрішнє та зовнішнє становище України Зеленський заявив, що вніс на розгляд парламенту законопроект про множинне громадянство. Президент наголосив, що вперше українці з усього світу будуть відчувати себе не діаспорою, не просто людьми "українського походження", а людьми з українським громадянством.

На сайті парламенту зареєстровано 5 законопроектів на цю тематику.

14 грудня позафракційний народний депутат, очільник міжфракційного депутатського об'єднання "Розумна політика" Дмитро Разумков повідомив, що депутати звертатимуться до Конституційного суду України щодо тлумачення поняття "єдиного громадянства".

Автор: Леся Лещенко