У разі відмови "ділитися", рекетир погрожував потерпілим насильством та фізичною розправою, зокрема й щодо їхніх дітей.

Служба безпеки затримала у Черкасах зловмисника, який вимагав з родин загиблих українських військовослужбовців частку від грошової допомоги, яку вони отримували від держави.

Як зазначається у повідомленні на сайті СБУ, зокрема йдеться про одноразову виплату у розмірі 15 млн грн після загибелі захисника на війні.

"У разі відмови - рекетир погрожував потерпілим насильством та фізичною розправою, у тому числі над їхніми дітьми", - повідомили у Службі.

Так, СБУ задокументувала, що фігурант у такий спосіб вимагав майже 800 тис. грн від матері та сестри військового Збройних сил України, який загинув навесні 2022 року під Сєвєродонецьком.

"Щоб "вибити" суму, зловмисник регулярно тероризував родину загиблого воїна і погрожував жінкам убивством", - йдеться у повідомленні.

У ході оперативних заходів співробітники Служби затримали рекетира "на гарячому" під час передачі йому частини "данини" у розмірі 200 тис. грн.

За даними слідства, затриманим є місцевий житель, який використовував власні зв’язки серед мешканців регіону, аби отримати інформацію про родичів загиблих українських захисників.

"Дізнавшись про отримання постраждалими сім’ями державної допомоги, фігурант телефонував їм з анонімних номерів та вимагав "свій відсоток", - зазначили у СБУ.

Також зауважується, що під час обшуків за місцем проживання чоловіка виявили мобільні телефони, які він використовував у злочинній діяльності. Також у нього вилучили дві бойові гранати.

Наразі чоловіку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, вчинене в умовах воєнного стану) та обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та точної кількості потерпілих. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно "на гарячому" затримали керівника благодійної організації, який провозив через кордон автомобілі під приводом, що начебто збирається передати їх ЗСУ.

Як зауважили у Міністерстві внутрішніх справ України, керівник благодійної організації, маючи пільги на ввезення товару з-за кордону, вирішив скористатися ними для власного збагачення. А щоб реалізувати свій корисливий план, він залучив дружину та жителя Білої Церкви.

Усього за результатами обшуків було вилучено 28 автомобілів: легкових та вантажних, більшість з яких - на іноземній реєстрації, документацію, чорнові записи. Злочинці заробили на авто "для ЗСУ" понад 600 тис. грн.

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