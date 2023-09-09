В нього вилучили 28 автомобілів, які організатор схеми навіть не збирався відправляти на фронт.

В Україні "на гарячому" затримали керівника благодійної організації, який провозив через кордон машини під приводом, що збирається передати їх ЗСУ.

Як повідомляється на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ, керівник благодійної організації, маючи пільги на ввезення товару з-за кордону, вирішив скористатися ними для власного збагачення. Щоби реалізувати свій корисливий план, залучив дружину та мешканця Білої Церкви.

Організатор і спільник завозили транспортні засоби за нульовим розмитненням, як гуманітарну допомогу для подальшої безоплатної передачі військовим. Але надалі завезені позашляховики та мікроавтобуси доводили до презентабельного виду та виставляли на продаж на спеціалізованому інтернет-майданчику.

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Дружина та спільник вели перемовини, готували документи для продажу та показували авто потенційним покупцям, проводили з ними усі необхідні розрахунки.

6 вересня правоохоронці затримали фігурантів за продаж чотирьох авто завезених як гуманітарну допомогу і оформлених на благодійну організацію. За них учасники оборудки отримали майже 16 000 євро. Всіх затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення підозри за ч. 3 ст. 201-2 (Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) Кримінального кодексу України.

Всього за результатами обшуків вилучили 28 автомобілів: легкових та вантажних, більшість із яких - на іноземній реєстрації, документацію, чорнові записи.

За даними правоохоронців, злочинці заробили на авто для ЗСУ понад 600 тисяч грн. Повідомляється, що, окрім того, в межах досудового розслідування досліджуються факти нецільового використання товарів, отриманих як гуманітарна допомога.

Шахраї пристосувались і під час війни "заробляють" на чужому горі

Злочинці часто вводять людей в оману, щоб заробити собі "легкі" гроші. Серед найбільш зухвалих афер, пов'язаних із привласненням грошей під час війни, - обман десятків підприємців, які втратили понад 3 мільйони гривень. Так, від імені керівництва військових адміністрацій злочинці просять "допомогу для ЗСУ" у бізнесменів. Зокрема, повідомлялось, що викрито в такому шахрайстві іноземця, який відбуває покарання в одній із колоній на окупованій території Луганщини. Його спільники - жителі Києва та півдня України, координація яких здійснювалася телефоном. Користуючись особистими зв'язками, вони знаходили компанії, яким під час війни вдалося вціліти. Бізнесменам пропонували зробити благодійний внесок - від 20 тис. до 100 тис. грн. Отримавши гроші, учасники групи переказували їх на свої рахунки або знімали у банкоматах у різних регіонах країни.

Також троє одеситів - двоє 18-річних хлопців та батько одного з них - незаконно збагатились на 300 тис. грн. Як розповіли в регіональному главку Нацполіції, зловмисники через спеціально створений чат-бот розсилали листи людям, які постраждали від вторгнення РФ, і пропонували отримати міжнародну допомогу. При цьому направляли постраждалих на фейковий веб-ресурс, який виманював реквізити платіжних карток людей.

Ще один аферист - 58-річний чоловік - заробив 100 тис. грн на фейкових оголошеннях в Інтернеті про продаж автомобілів. Фігурант пропонував переважно пікапи, які, як відомо, мають попит серед військових. Зацікавлених він переконував, що нібито вже домовився з іншим покупцем, але за умови передоплати "притримає" товар. Таким чином, за даними поліції, він виманював гроші у волонтерів та бійців ЗСУ.

За аналогічною схемою діяв 29-річний житель міста Ізмаїл. Він виставив у соцмережах відеозвернення, в якому оголосив збір коштів для військових, які несуть службу на блокпостах. Так чоловік зібрав 30 тис. грн - на допомогу бійцям встигли скинутися 26 осіб. Але зловмисник зник, як тільки зрозумів, що йому світять за це грати.

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