Законом передбачено безкоштовне зберігання репродуктивних клітин військовослужбовців протягом трьох років.

Верховна Рада України 7 лютого ухвалила зміну до закону про зберігання репродуктивних клітин військовослужбовців, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Законопроект №10448 підтримали 264 депутати. Він передбачає:

Безкоштовне зберігання репродуктивних клітин протягом трьох років у разі загибелі або визнання померлим військовослужбовця.

Можливість продовжити зберігання після закінчення трьох років за кошти особи, визначеної у розпорядженні загиблого/загиблої.

Право власника репродуктивних клітин розпорядитися ними на випадок своєї смерті.

Визнання загиблого/загиблої батьком/матір'ю, якщо його/її репродуктивні клітини були використані для зачаття дитини за згодою.

Нотаріально посвідчена згода особи є підставою для застосування допоміжних репродуктивних технологій із використанням відповідних репродуктивних клітини навіть у випадку смерті до прийняття цієї зміни.

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Закон про репродуктивний матеріал військових - що цьому передувало

У березні 2023 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект № 8011, що давав можливість на державному рівні закріпити право на забір і подальше використання статевих клітин українських військових, якщо ті через поранення, травму або контузію втратили репродуктивну функцію.

У листопаді цей закон прийняли, але в ньому не було врегульоване питання щодо можливого народження дитини після загибелі військового. Тож довкола пункту про утилізацію клітин розгорівся скандал.

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