Також затверджено було ряд відзнаки, зокрема медаль "Захиснику України" та нагрудний знак "Хрест особливих заслуг".

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначає, що відтепер всі види військ матимуть свої окремі нагородні медалі. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Під час відсічі російській агресії тисячі наших захисників і захисниць показали виняткову мужність, героїзм та звитягу", - зазначив міністр.

Він додав, що так само величезну допомогу Сили оборони отримали від людей різних професій, від волонтерів, від бізнесу.

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"Щоб достойно відзначити кожного, ми вдосконалили систему відомчих нагород. Це не тільки про заохочення. Це про повагу та формування традицій українського війська. Тож відтепер всі види військ матимуть свої окремі нагородні медалі", - повідомив Резніков.

Урядовець розповів, що йдеться про "Хрест Сухопутних військ", "Хрест Повітряних сил", "Хрест Військово-морських сил", "Хрест Сил спеціальних операцій", "Хрест Сил територіальної оборони", "Хрест Сил логістики", "Хрест Сил підтримки", "Хрест Медичних сил", "Хрест Десантно-штурмових військ", "Хрест Військ зв’язку та кібербезпеки", "Хрест ракетних військ і артилерії", "Хрест Державної спеціальної служби транспорту", медаль "Воїн-миротворець" та медаль "Ветеран служби".

Крім того, затверджено було ряд відзнак. Зокрема це медалі за 10, 15 і 20 років сумлінної служби; медалі "За сприяння обороні", "Захиснику України", "Зірка військового братерства", "За зміцнення обороноздатності", "Золотий Тризуб".

Також йдеться про медалі "За поранення", "Хрест пошани", "Хрест доблесті", "Воєнний хрест", "Лицарський хрест", "Залізний хрест", а також про нагрудні знаки "За зразкову службу" та "Хрест особливих заслуг".

"Перед тим, як затвердити відзнаки, ми поспілкувалися з експертами, провідними геральдистами і взяли за основу їхні рекомендації. Далі - затвердження наказом Міністерства оборони", - розповів Резніков.

Він зауважив, що цей наказ пройшов також і процедуру юстування Міністерством юстиції, і усі відзнаки були офіційно зареєстровані відповідно до чинних вимог, і заносяться до особової справи.

"У сукупності відзнаки створюють достатньо універсальну систему, яка водночас дозволяє підкреслити виняткові досягнення", - написав очільник міністерства.

Нагородження героїв в Україні - деталі

За час оборони від російської агресії вже 2 тисячі 193 воїни-прикордонники відзначені державними нагородами, із них 11 - званням Герой України.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нагородив старшого солдата 92-ї ОМБ Руслана Зубарєва почесним нагрудним знаком "Золотий Хрест" та вручив йому нагородну зброю.