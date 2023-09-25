Російська компанія заявляла себе власником прав на музичні твори на території України великої кількості артистів.

Згідно з рішенням суду, тепер з України припиниться відтік роялті та платежів за авторські права до Росії. Верховний Суд визнав недійсною угоду з російським правовласником ТОВ "ОЛЛ Мюзік Паблішинг", з якою взаємодіяло українське підприємство "Світова музика". Відповідну постанову Верховного Суду оприлюднено у реєстрі.

Компанія заявляла себе власником прав на музичні твори на території України великої кількості артистів (зокрема музичний каталог Kobalt Music).

Українська радіостанція "Хіт FM" зупинила спробу цих двох підприємств стягувати кошти з вітчизняних радіомовників на користь російської компанії. Таке рішення унеможливило опосередковане вимивання коштів на спонсорування війни Росії проти України.

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Ще одна радіостанція Мелодія FM теж подала подібний позов. Подібна справа буде розгляданута Верховним судом уже 27 вересня. Директор радіостанції Тетяна Фролова висловила сподівання, що і у випадку з Мелодією FM суд "прийме єдино вірне та справедливе рішення на користь української радіостанції". За її словами, не можна "дозволяти побічно російським компаніям виводити кошти з України".

Розрив юридичних стосунків з РФ

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін'юсту, підготовлений за матеріалами ДБР, та стягнув в дохід держави 100% корпоративних прав ТОВ "АЕРОК", кінцевим власником яких є Група ЛСР російського олігарха Андрія Молчанова.

Як йдеться в повідомленні Державного бюро розслідувань, компанія "АЕРОК" володіє двома газобетонними заводами в Україні в Обухові та Березані Київської області. У травні минулого року ДБР встановило, що українське підприємство з виготовлення будівельних матеріалів, підконтрольне російському олігарху Андрію Молчанову.

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