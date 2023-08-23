Суд стягнув в дохід держави 100% корпоративних прав ТОВ "АЕРОК", кінцевим власником яких є група російського олігарха Молчанова.

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін'юсту, підготовлений за матеріалами ДБР, та стягнув в дохід держави 100% корпоративних прав ТОВ "АЕРОК", кінцевим власником яких є Група ЛСР російського олігарха Андрія Молчанова.

Як йдеться в повідомленні Державного бюро розслідувань, компанія "АЕРОК" володіє двома газобетонними заводами в Україні в Обухові та Березані Київської області. У травні минулого року ДБР встановило, що українське підприємство з виготовлення будівельних матеріалів, підконтрольне російському олігарху Андрію Молчанову.

Він є колишнім членом "совета федерации федерального собрания РФ", наближений до окупаційної влади та сплачує великі податки до бюджету країни-агресора.

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Отриманий українським підприємством прибуток спрямовувався у вигляді дивідендів та роялті до так званої "материнської компанії" з РФ.

Російська комерційна структура є великим платником податків на території країни-агресора. Тож, за рахунок отриманих коштів від українського товариства, сплачувалися податки та збори до бюджету країни-окупанта, фінансувався її силовий блок й оборонно-промисловий комплекс під час агресії проти нашої держави.

Ці активи були арештовані й передані в управління АРМА. Робота щодо виявлення російського майна в Україні триває.

Війна в Україні та санкції проти російських олігархів

3 грудня 2022 року у Британії затримали російського олігарха Фрідмана.

27 грудня 2022 року в Україні було заарештоване майно близького друга Путіна, російського олігарха Алішера Усманова.

31 січня 2023 року в Україні заарештували майно російського олігарха, що є одним з найбільших виробників алюмінію в світі.

4 лютого 2023 року вперше в історії було погоджено передачу конфіскованих російських активів на користь відбудови української держави.

7 лютого 2023 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду стягнула на користь України всі активи ТОВ "Демуринський гірничо-збагачувальний комбінат", що належали громадянину Росії Михайлу Шелкову.

8 лютого 2023 року Україна націоналізувала активи російського олігарха, наближеного до Путіна.

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