Найгірше українці ставляться до Володимира Путіна.

Українці більше довіряють Олександру Лукашенку, ніж президенту США Джо Байдену.

Читайте такожЛукашенко обізвав Навального " німецьким протестуном"Про цей йдеться в результатах опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Серед списку лідерів, найбільше респондентів - 36% - довіряють О. Лукашенку. Але при цьому 53,6% не довіряють йому, тому його баланс довіри-недовіри становить -17,6%.

Джо Байдену і Емманюелю Макрону довіряють, відповідно, 26,7% та 26,2% українців, а не довіряють - 23,3% і 23,2%. Їхній баланс позитивний і становить, відповідно, +3,4% та +3%.

Найгірше українці ставляться до Володимира Путіна - 79,8% йому не довіряють проти 14,4% тих, хто довіряє (баланс - -65,4%).

***З 27 січня до 1 лютого 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого інтерв’ю з використанням планшетів (САРІ) опитано 1205 респондентів, що мешкають у 86 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 3-х ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 2,9% - для показників, близьких до 50%, 2,5% - для показників, близьких до 25%, 1,9% - для показників, близьких до 12%, 1,3% - для показників, близьких до 5%.

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Автор: УНІАН