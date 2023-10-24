У розвідці вважають дуже красномовним те, що сам факт такої розмови в РФ можливий.

У Головному управлінні розвідки відреагували на ідею колишнього глави "Роскосмоса" Дмитра Рогозіна про удар по Україні ракетою з космосу.

Так, представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону Єдиних новин на запитання про те, яку реакцію в нього викликала інформація про заяву Рогозіна, сказав:

"Раніше говорили про мавпу з гранатою, а зараз – про Рогозіна з ракетою".

Юсов зауважив, що Рогозін з одного боку – "російський нацист, схиблений імперськими ідеями", з іншого боку – "не науковець і далекий від космічної галузі".

"Дуже красномовно, що сам факт такої розмови, він, звичайно, можливий… Колись ракети запускали для наукового прогресу, щоб підкорювати космос, а сьогодні ці люди можуть обговорювати, як використовувати цю спадщину в якості брухту, який має вбивати цивільне населення", – додав Юсов.

Рогозін пропонував вдарити по Україні з космосу: деталі

Німецьке видання Bild опублікувало матеріал, в якому повідомляється, що колишній глава "Роскосмосу" Рогозін пропонував російському диктатору Володимиру Путіну завдати удару по Україні космічною ракетою. Така ідея зʼявилася в нього незабаром після того, як він отримав травму сідниць під час удару по ресторану в тимчасово окупованому Донецьку.

Журналісти стверджують, що отримали записи розмов Рогозіна з гендиректором ракетно-космічного центру "Прогрес" Дмитром Барановим. Вони говорили, зокрема, про технічні аспекти здійснення такого удару.

Також обговорили потенційні ризики того, що уламки впадуть на території самої РФ. Під час розмови вони зауважили, що похибка під час такої атаки може становити від 50 до 100 км.

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