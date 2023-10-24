Своє поранення екс-глава Роскосмосу отримав у тимчасово окупованому Донецьку.

Колишній глава Роскосмосу Дмитро Рогозін пропонував російському диктатору Володимиру Путіну завдати удару по Україні космічною ракетою. Він також обговорював таку можливість з представниками галузі.

Про це пише німецьке видання Bild. Відзначається, що "геніальною" ідеєю Рогозін поділився з Путіним незабаром після поранення в окупованому Донецьку, коли в результаті удару він отримав "травму" сідниць.

Примітно, що "план" довели до Путіна ще 16 січня 2023 року. Як на цю ідею відреагував сам диктатор, невідомо.

Видання стверджує, що отримало записи розмов Рогозіна з гендиректором ракетно-космічного центру "Прогрес" Дмитром Барановим. Згідно з цими записами, вони говорили про технічні деталі здійснення удару по великих містах України з використанням ракети-носія для польотів у космос. Рогозін і Баранов дійшли висновку, що найоптимальнішим варіантом був би запуск ракети з вибухівкою з космодрому в Плесецьку (Архангельська область РФ, – УНІАН).

На думку Баранова, головна проблема могла б полягати в тому, що через надзвукове входження в атмосферу наявні важкі фугасні авіабомби або керовані боєголовки будуть перегріватися. У той же час Рогозін пообіцяв обговорити питання з конструктором Юрієм Соломоновим і, як пише Bild, через кілька днів він знайшов рішення.

Обговорили Рогозін і Баранов також той факт, що деякі частини ракети можуть впасти на територію самої РФ. Вони відзначали, що похибка під час такої атаки може становити від 50 до 100 км.

Говорячи про терміни підготовки, Рогозін запитав: "Скільки приблизно часу піде на підготовку всієї цієї х*рні?". На що Баранов відповів: "Стандартне коригування – шість-дев'ять місяців, але зараз ми навчилися перераховувати програми польотів за один-два місяці. Якщо потрібна якась коригування, то вона може зайняти півроку, але це як би верхня межа".

Також журналісти додали, що Рогозін назвав Путіна "нашим великим і жахливим" і пообіцяв передати йому свій план через Антона Вайно.

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