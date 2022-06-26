За його словами, це ще один доказ того, що Україна не просто так вимагає більше зброї та санкцій.

Ракетний удар по житловому будинку в Шевченківському районі Києва - це є ще одним зухвалим і жорстоким злочином проти людяності.

Про це заявив лідер "Слуги народу" Давид Арахамія.

"Це за сотні кілометрів від лінії фронту. Там не будо жодних військ, жодної техніки, жодних центрів ухвалення рішень. Лише кияни, діти й дорослі, які спали у своїх квартирах. Це ще один зухвалий і жорстокий злочин проти людяності", - наголосив він.

За його словами, це також ще один доказ того, що Україна не просто так вимагає більше зброї та санкцій.

"Зброя і санкції – це питання нашого виживання, а не амбіцій. Ми боремося за те, щоб жити. А Росія робить усе, щоб такого права у нас не було", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, вранці 26 червня окупанти завдали ракетного удару по Києву. Одна з ракет поцілила у 9-поверхівку, в результаті чого сталося часткове руйнування кількох верхніх поверхів та виникла пожежа.

Внаслідок удару одна людина загинула, четверо поранені, серед яких 7-річна дівчинка.

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