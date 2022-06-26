Денисенко пояснив, чому російські ракети стало важче збивати.

Російські окупанти змінили стратегію ракетних ударів по території України.

Про це розповів в ефірі телеканалу "Еспресо" радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

"Росія змінила стратегію обстрілів, вони масово обстрілюють українські міста. Раніше вони випускали кілька ракет, а зараз десятки. Вони стріляють з різних точок. Саме тому ППО складно впоратися з ними. Ракети, що запускаються, розроблялися в середині минулого століття і призначалися для знищення авіаносців, крейсерів і морських суден. Вони мають до тисячі кілограмів заряду вибухівки та швидкість до 3-4 тис.км. тому їх важко збивати", - пояснив Денисенко.

За його словами, у ворога достатньо запасів старої радянської техніки.

"Ці ракети не точні та призначалися для військових боїв. Вони несуть великі руйнування. Росії не вдається відновити виробництво "калібрів" і високоточної техніки, але запасів старої радянської техніки достатньо", - зазначив Денисенко.

Як повідомляв УНІАН, 25 червня Російська Федерація застосувала дальні бомбардувальники Ту-22М3 для ударів по Україні з території Білорусі. Загалом ворог випустив по території країни понад півсотні ракет.

Сьогодні вранці однією з мішеней росіян став Київ, попередньо, було випущено від чотирьох до шести ракет, дві з них були збиті силами ППО. В результаті удару пошкоджені багатоповерхові будинки, постраждали мирні жителі.

Радник глави офісу президента Олексій Арестович заявив, що Україна готує відповідь на сьогоднішній ракетний удар росіян по Києву.