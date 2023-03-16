Ці крики, в уяві пропагандистів, нібито змушують "найманців" здаватися в полон.

Окупанти вдалися на фронті до старого методу тероризування противника гучними звуками.

Але кремлівська пропаганда зробила з цього ледь не "аналоговнєтну" суперзброю, адже до такого, звісно ж, могли дійти тільки кмітливі росіяни. "Замість вогню, що турбує, - звуки", - пафосно пропагандист почав сюжет.

У ролику НТВ так звана група "психів" (підрозділи психологічної боротьби) ділиться фронтовими буднями. Військові РФ хваляться, як не дають ЗСУ заснути.

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Окупанти включають жіночі стогони на дальність 4 кілометри. "Противнику не даємо відпочивати, постійно застосовуємо психологічний вплив різними звуками - від дитячого плачу до стогонів жінок", - говорить пропагандист.

Понад те, стогони нібито записані англійською та польською, оскільки РФ, за Путіним, воює проти "іноземних найманців". Ці крики, в уяві пропагандистів, нібито змушують "найманців" здаватися в полон.

Війна в Україні - невдачі рашистів на фронті

Напередодні українські військові показали, чим закінчився штурм російських піхотинців з палицями замість зброї.

Також ЗСУ поділилися соковитими кадрами ближнього танкового бою з відстані 20 метрів до супротивника, в результаті позиції окупантів були знищені.

Ювелірно бійці збили і російський Су-24 під Бахмутом.

Крім того, в Україні "крякнули" бойового бурятського ламу, мобілізованого у вересні 2022 року.

Всього Росія з початку повномасштабного вторгнення втратила в боях з Україною вже 162 560 своїх солдатів.

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