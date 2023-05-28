Викрадені експонати зʼявилися в окупованому Криму.

Російські окупанти вивезли експонати з історико-археологічного заповідника "Кам’яна Могила", який знаходиться в Запорізькій області. Їх виставили в окупованому Криму.

"В кримському музеї-заповіднику "Херсонес Таврійський" окупанти відкрили виставку із 120 археологічними артефактами, які вивезли з музею "Кам’яна Могила", що розташований на тимчасово окупованій території Запорізької області", – повідомили в Центрі національного спротиву.

Зазначається, що в січні 2023 року призначена окупаційною адміністрацією "директорка" музею "Херсонес Таврійський" Олена Морозова повідомляла, що з Криму виїхала делегація, щоб вивчити фонди заповідника "Кам’яна могила". У Центрі спротиву наголосили, що подібні процеси відбуваються і з Бердянським художнім музеєм. З нього окупанти почали вивозити найбільш цінні картини.

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Росія грабує українські музеї

23 травня стало відомо, що росіяни вивезли золото Візантії з музею "Херсонес Таврійський", що розташований у тимчасово окупованому Криму. Крім того, загарбники продовжують проводити там археологічні розкопки.

У Представництві президента України в АР Крим наголосили, що росіяни також вкрали з музею стародавні вироби із кістки, глини та іншиї матеріалів. Зазначається, що золото та інші артефакти росіяни вивезли до Великого Новгорода нібито на виставку.

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