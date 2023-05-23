Крім того, на території Херсонесу росіяни продовжують проводити злочинні археологічні розкопки.

Російські окупанти розграбували музей-заповідник Херсонес Таврійський на території Криму. Звідти вивезли, зокрема, золото Візантії.

Як повідомили у Представництві президента України в АР Крим, артефакти росіяни вивезли до Великого Новгорода нібито на виставку. Зазначається, що з музею-заповідника окупанти також вкрали стародавні вироби із кістки, глини та інших матеріалів.

Крім того, на території Херсонесу росіяни продовжують проводити злочинні археологічні розкопки.

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Розграбування українських музеїв росіянами

Восени 2022 року росіяни пограбували художній музей у тоді ще окупованому Херсоні. Під виглядом "евакуації" звідти винесли навіть оргтехніку. Зазначалося, що майно Херсонського художнього музею вивозили декількома фурами.

Крім того, в жовтні 2022 року Міністерство інформаційної політики та культури України попереджало, що росіяни під приводом "евакуації" можуть пограбувати музеї в Криму та установи інших тимчасово окупованих територій України. Зокрема, план "евакуації", затверджений росіянами, передбачав першочергове вивезення з музеїв Криму найбільш цінних предметів, серед яких і археологічні знахідки з коштовних металів.

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