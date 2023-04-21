Однією з найяскравіших балетних партій Ростислава Янчишена була роль солдата, який гине на війні.

В Одеському національному академічному театрі опери та балету розповіли подробиці про загиблого на фронті артиста балету Ростислава Янчишена.

Як повідомили у прес-службі театру, колектив Одеської опери дізнався про загибель артиста балету надвечір 20 квітня.

Зокрема, стало відомо, що 31-річний Янчишен загинув під час виконання бойового завдання. Зазначається, що понад десять років він працював в Одеській опері, а у перші дні війни вступив до лав ЗСУ, щоб героїчно боронити Україну.

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"Відтак пуанти артиста змінилися на армійські берці, а музика улюблених вистав – на звуки мінометної черги", - йдеться у повідомленні.

За словами завідувача балетної трупи театру Гаррі Севояна, артист був світлою, талановитою, порядною та інтелігентною людиною.

"Він одним з перших пішов захищати Батьківщину! Не за повісткою, не за наказом, а за власним рішенням, за покликом серця і усвідомленням своєї патріотичної місії", - сказав Севоян.

Однією з яскравих партій загиблого артиста була партія солдата, який гине на війні, у сучасному балетному дивертисменті "Тримай".

"За страшним вироком долі, ця партія виявилася пророчою для артиста. Не можемо і не хочемо вірити в це… Завжди будемо зберігати пам’ять про нашого Ростіка!", - підкреслили у прес-службі.

Загибель Ростислава Янчишена - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня стало відомо, що на війні загинув артист балету Одеського національного академічного театру опери та балету Ростислав Янчишен.

За даними голови Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергія Братчука, Янчишен служив кулеметником. Він загинув 19 квітня, за місяць до свого 32 року народження.

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