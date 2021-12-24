Жінка скаржиться, що компанія відмовляється приймати претензії.

Клієнтка "Нової Пошти" обурилася "дбайливою" доставкою посилок. Жінка відправляла ящик червоної ікри, але була неприємно здивована, коли побачила, в якому вигляді прислали делікатес.

Своїм обуренням клієнтка поділилася в коментарях під постом на сторінці "Нової пошти" в Facebook.

Так, жінка спакувала банки з ікрою і спробувала максимально їх убезпечити від пошкоджень. Але посилка все одно прийшла в жахливому стані. Замість непошкоджених банок з делікатесом в коробці було "місиво" з осколків скла і ікри. Є таке "частування", звичайно ж, вже ніхто не зможе.

"Відправила своїм друзям посилку, на якій було написано, що там скло, що ставити акуратно, тільки в такому положенні, в якому вона знаходиться. Є спеціальні пінопластові обмежувачі, які оберігають ще більше цю посилку... І подивіться, що надіслали моїм друзям. Розбили весь вміст, зіпсували настрій", - поскаржилася жінка.

Клієнтка також зазначила, що в "Новій пошті" відмовилися приймати претензії. Представники компанії сказали, що одержувачі повинні були розкрити коробку при отриманні та відразу ж зафіксувати скаргу. Нібито клієнти могли принести коробку з ікрою додому і вже там її розбили.

"Маячня, звичайно, сивої кобили. Зараз їдемо писати претензію на" Нову Пошту", кошмар. Все було дотримано. Просто ось хтось зі співробітників кинув, вдарив, поставив в холодильник. Я не знаю, що було зроблено, подивіться", - додала жінка.

Читайте також"Нова пошта" анонсувала додаткову послугу: на відділення чекають зміниКлієнтка також розмістила фото чека про оплату посилки, на якому вказана вся інформація про відправлення. На коментар обуреній жінці відповіли. Представники "Нової Пошти" запитали, чим клієнтка незадоволена, а вона знову додала відео з посилкою і тепер чекає відповіді від компанії.

Раніше УНІАН вже повідомляв про ще один скандал з "Новою Поштою": українці масово не можуть дочекатися новорічних посилок і скаржаться, що чекають подарунки для дітей вже багато днів.

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