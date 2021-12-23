Люди чекають посилки з новорічними подарунками дітям та інші важливі речі, а компанія радить "не нервувати".

У самий розпал підготовки до Нового року, коли люди масово замовляють подарунки та відправляють їх друзям або родичам, "Нова пошта" потрапила у скандал. Українці масово скаржаться на те, що не можуть дочекатися новорічних посилок, бо ті "застряли" в інших країнах.

Потік негативних коментарів від обурених клієнтів "посипався" на "Нову пошту" у Facebook.

Один чоловік пише, що його посилка, яка прибула 14 грудня у Ригу, станом на 21 число лише знаходиться "на транзиті" до Києва. А два інших його відправлення залишаються у Ризі ще з 1 грудня. Чоловік обурений, а у "Новій пошті" відповіли, що їм "дуже шкода через затримки".

Ще одна клієнта скаржиться, що вже 8 днів чекає, поки її відправлення нарешті вилетить з аеропорту у США. Жінка зверталася до контакт-центру, проте там їй нібито дають лише "чергову брехню та обіцянки". У "Новій пошті" кажуть, що причина затримки у перенесенні відправлення. Жінці радять "зберігати спокій та трішки зачекати".

"Шановна Нова пошта. Напишіть, будь ласка, офіційний пост в соц. мережах і поясніть усім Вашим клієнтам, чиї посилки застрягли в Литві, що сталося в Ризі! Без стандартних фраз.... Ви ще й налаштовуєте своїх клієнтів проти себе, відповідаючи стандартними коментарями і пропонуючи людям очікувати, які вже давно начекалися і їм треба розуміти, що відбувається!", - написав ще один обурений клієнт.

Проте у компанії на скаргу чоловіка також відповіли словами про те, що компанія "намагається працювати швидше".

У коментарях є скарга від жінки, яка не отримала подарунки для дітей та прикраси для будинку. Клієнтка обурена, бо її посилка їде вже 40 днів.

"40 днів посилка в дорозі, з яких 22 висить мертвим вантажем в Ризі!!! Спасибі, Нова Пошта, що залишила діток без подарунків, а будинок без новорічних прикрас!!!", - написала жінка.

Читайте також"Сервіс - біль": клієнтка "Нової Пошти" обурилася якістю доставки й показала фотоЯк зазначили користувачі, у коментарях під постами "Нової пошти" сталося "пекло". Люди чекають новорічні посилки з різних країн, проте мало хто думає, що нині усі аеропорти та поштові відділення "завалені" роботою. Звісно, кожен хоче отримати подарунки швидко, проте не дарма кажуть, що до свят краще готуватися завчасно.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що клієнтка "Нової Пошти" обурилася хитрим правилом компанії. "Платимо за доставку повітря", - написала вона.

Вас також можуть зацікавити новини: