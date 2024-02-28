Комітет активно працює над поданими правками, яких загалом понад чотири тисячі.

На друге читання в сесійну залу Верховної Ради законопроект про мобілізацію може бути винесено вже в березні. Про це сказав заступник голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв, якого цитує прес-служба Апарату Верховної Ради України.

Він зазначив, що Комітет активно працює над поданими правками, яких загалом понад чотири тисячі. При цьому додав, що усі подані пропозиції згрупували за шістнадцятьма блоками й зараз ухвалюються рішення за основу. За його словами, є багато поправок від народних депутатів України, які повторюються.

"Окремі дуже активні парламентарії подали по 100-300 правок, але багато з них мають технічний характер. Якщо в когось було завдання затягнути процес розгляду законопроєкту, то це точно не вдасться. Ми розглядатимемо все поблоково і сподіваюся, що опрацюємо цей документ найближчим часом. На друге читання він може бути винесений уже в березні, проте тут постає головне питання – як законопроєкт проходитиме сесійну залу, адже кожен народний депутат має право поставити свою правку на голосування. Якщо таке відбудеться, то розгляд може затягнутися на тижні", - зазначив Чернєв.

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При цьому нагадав, що існує і спецпроцедура розгляду законопроекті, що дає мождливість швидко розглянути питання, однак сумнівається в доцільності її застосування до такого важливого законопроекту.

При цьому нардеп висловив сподівання, що будуть домовленності з усіма фракціями та групами стосовно тих питань, які мають бути залишені в законопроекті і які не ввійдуть до нього, щоби швидше пройти його розгляд в сесійній зал парламенту України.

Законопроект про мобілізацію - деталі

7 лютого Верховна Рада України проголосувала в першому читанні за урядовий законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" (реєстраційний номер 10449), який підтримало 243 народних депутати. До законопроекту про мобілізацію надійшло 4195 поправок. 27 лютого профільний комітет розпочав роботу над цими поправками.

Відповідно до таблиці до законопроекту, голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук вніс поправку, якою передбачено внесення змін до Кримінального кодексу України, якими пропонується можливість звільнення від відбування покарання засуджених до обмеження або позбавлення волі, якщо вони виявили бажання проходити військову службу за призовом під час мобілізації і визнані придатними для її проходження в умовах воєнного стану. Це не стосується тих, хто засуджений за вчинення злочинів проти основ національної безпеки та за тяжкі злочини.

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