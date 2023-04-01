За його словами, він піде на допит в СБУ, який відбудеться сьогодні о 12.

Одіозний екс-намісник Києво-Печерської Лаври Павло (Паша Мерседес) заявив, що його відправили під домашній арешт.

Як повідомляють "Вести", під час спілкування з пресою та прихожанами УПЦ МП у Лаврі митрополит заявив, що він нібито під домашнім арештом.

"Мені дали домашній арешт", - сказав митрополит Павло, додавши, що збирається причаститися і скласти протоколи.

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На тлі обшуків у приміщенні, де живе одіозний митрополит, журналісти поцікавилися, чи запросить він їх в гості. На це Павло відповів: "Запросто".

Зазначимо, що міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту визначає суд на основі підозри. Тільки вранці Павло отримав підозру за двома статтями. Тож, або суд з обрання міри запобіжного заходу вже відбувся, або митрополит поспішив із заявами про домашній арешт.

Підозра митрополиту Павлу

Вранці 1 квітня працівники СБУ вручили екс-настоятелю лаври Павлу Лебедю "Мерседесу" підозру. За даними джерела УНІАН, Лебідю вручено підозру за статтями:

161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);

436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

Згодом стало відомо, що на 12:00 Лебідя викликали на допит, після чого буде вирішуватись питання про обрання запобіжного заходу. У його будинку тривають обшуки.

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