Сьогодні суд має допитати експерта, потім можуть відбутися допити Стерненка й Демчука та дебати, після чого судді підуть до нарадчої кімнати.

Розпочався останній день процесу розгляду апеляції на вирок Сергію Стерненку і Руслану Демчуку за звинуваченням у розбої під час викрадення місцевого депутата, учасника антимайдану Сергія Щербича.

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Як повідомив Стерненко на своїй сторінці у Facebook, сьогодні суд має допитати експерта, який проводив експертизу стартового пістолета, виявленого під час обшуку у його помешканні.

Потім можуть відбутися допити Стерненка та Демчука, після яких пройдуть дебати сторін.

Після цього судді підуть до нарадчої кімнати ухвалювати рішення.

Що відомо про справу

23 лютого Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку й іншому фігуранту справи про викрадення Щербича - Демчуку - покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна.

Стерненка визнали винним у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 187 (розбій) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Покарання призначили за статтями 187 і 263, оскільки за ст. 146 вже минув термін притягнення до кримінальної відповідальності.

Стерненка і Демчука взяли під варту в залі суду і відправили в СІЗО.

19 березня суд в Одесі відхилив клопотання адвокатів про звільнення Стерненка з-під варти і залишив його в СІЗО.

23 березня адвокати подали апеляцію на вирок Стерненку і Демчуку.

7 квітня Одеський апеляційний суд змінив їм запобіжні заходи з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

16 квітня розпочався розгляд апеляції на вирок.

Учора, 20 травня, до суду вперше з'явився Щербич. Його допитали.

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Автор: Антоніна Доломанжи