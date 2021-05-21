Розпочався останній день процесу розгляду апеляції на вирок Сергію Стерненку і Руслану Демчуку за звинуваченням у розбої під час викрадення місцевого депутата, учасника антимайдану Сергія Щербича.
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Як повідомив Стерненко на своїй сторінці у Facebook, сьогодні суд має допитати експерта, який проводив експертизу стартового пістолета, виявленого під час обшуку у його помешканні.
Потім можуть відбутися допити Стерненка та Демчука, після яких пройдуть дебати сторін.
Після цього судді підуть до нарадчої кімнати ухвалювати рішення.
Що відомо про справу
- 23 лютого Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку й іншому фігуранту справи про викрадення Щербича - Демчуку - покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна.
- Стерненка визнали винним у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 187 (розбій) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Покарання призначили за статтями 187 і 263, оскільки за ст. 146 вже минув термін притягнення до кримінальної відповідальності.
- Стерненка і Демчука взяли під варту в залі суду і відправили в СІЗО.
- 19 березня суд в Одесі відхилив клопотання адвокатів про звільнення Стерненка з-під варти і залишив його в СІЗО.
- 23 березня адвокати подали апеляцію на вирок Стерненку і Демчуку.
- 7 квітня Одеський апеляційний суд змінив їм запобіжні заходи з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.
- 16 квітня розпочався розгляд апеляції на вирок.
- Учора, 20 травня, до суду вперше з'явився Щербич. Його допитали.
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