Трагедія сталася під час російської окупації села Андріївка.

Російські військові під час окупації Київської області у 2022 році вбили жителя села Андріївка. Загиблому розтрощили обличчя.

Російський військовий Данило Фролкін розповів виданню "Важливі історії", що його товариша по службі знайшли вбитим, але подробиць вбивства він не знав. Через рік якийсь Віктор Рибицький зв'язався з автором матеріалу і розповів, що це його брат Іван застрелив російського окупанта, за що з ним жорстоко розправилися. За його словами, росіянин намагався зґвалтувати дружину Івана.

"(Російський військовий) почав чіплятися до дружини Вані. Вона його жорстко послала. Він накинувся на неї і почав душити і намагатися зґвалтувати. Брат мій відтягував його і кричав: "Не треба, це моя дружина". Вона вивернулася і втекла до сусідів. Вона ховалася ніч, а під ранок прийшов мій брат, заліз через вікно і сказав: "Я вбив хлопця, який до тебе чіплявся", - йдеться в матеріалі.

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Наступного дня після того, як знайшли тіло російського військового, окупанти вбили Івана, розтрощивши обличчя лопатою. Патологоанатом діагностував розсічення обличчя і відкриту черепно-мозкову травму у загиблого українця.

Військові злочини армії РФ в Україні - останні новини

Частина Київської області у 2022 році півтора місяці перебувала під російською окупацією. За цей час солдати армії РФ ґвалтували, катували і вбивали місцевих жителів, а також грабували будинки і вивозили навіть унітази.

На територіях, які звільняли від росіян, знаходили масові поховання вбитих окупантами українців. Крім того, 17 квітня, проект gulagu.net опублікував відео з зізнаннями двох зеків-"вагнерівців" про військові злочини в Бахмуті.

Олексій Савичев зізнався в масові вбивства українських дітей та підлітків. Він заявив, що під час виходу з міста вони розстрілювали всіх мирних жителів, починаючи з 15 років.

У свою чергу Азамат Улдаров зізнався в вбивстві до 400 українців у підвалі багатоповерхівки. За його словами, він розстрілював українських дітей, зокрема вбив п'ятирічну дівчинку.

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