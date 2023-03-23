Гіркін зазначив, що у разі поразки всіх російських військових судитимуть як військових злочинців.

Російський терорист Ігор Стрєлков (Гіркін) заявив, що всі окупанти підпадають під статтю про військовий злочин, оскількм беруть участь у війні, яку Путін побоявся оголосити офіційно.

"Вся ця "СВО" (так в Росії називають війну в Україні - ред.) - невідомо що. У військ, які зараз реально воюють на фронті, немає ніякого правового статусу", - висловився терорист.

Гіркін зазначив, що в разі поразки всіх російських військових судитимуть як військових злочинців.

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"Якщо "СВО", припустимо, закінчиться поразкою, жоден військовий не зможе говорити, що він виконував наказ. Оскільки юридично він не мав право навіть його виконувати", - пояснив бойовик.

Він додав: "Але як військовий, коли не оголошена війна, буде стріляти в представника іншої формальної держави? Ну, він злочинець".

Варто відзначити, що сам Гіркін брав участь у гібридній російській війні на Донбасі в 2014 році. Суд у Гаазі визнав його винним у збитті пасажирському Боїнга рейсу МН17 над Донецьком. Терорист також брав участь у боях проти України у 2022 році, щоправда, недовго.

Гіркін критикує війну – останні новини

Затятий українофоб Гіркін регулярно критикує розпочате у 2022 році повномасштабне вторгнення РФ в Україну, оскільки, на його думку, окупанти воюють малоефективно.

Під "роздачу" терориста, контрольованого ФСБ, постійно потрапляють міністр оборони Сергій Шойгу, начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов, якого він кличе "оленярем", і ватажок "Вагнера" Євген Пригожин.

З Пригожиним у Гіркіна особливі "симпатії", що закінчилися погрозами з боку самого Пригожина, який пообіцяв силою "мобілізувати" Гіркіна у свою ПВК.

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